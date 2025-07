(ANSA) – ROMA, 19 LUG – "Auguri Marc, un giorno meraviglioso". Il buon compleanno di un papà speciale, il giocatore della Lazio Pedro Rodigruez Ledesma, al figlio che compie 8 anni. La foto postata ritrae il bambino sorridente con una coroncina e una canottierina a tema Lillo & Stich davanti ad una torta colorata, dietro il padre e la madre. Sotto a post anzichè gli auguri una valanga di insulti. Parole pesanti anche perchè all’indirizzo di un bimbo piccolo: "Ma è maschio o femmina?" e ancora "Ma che padre è quello che veste un figlio così?", "Recuperalo". Pensieri talmente vergognosi che il giocatore spagnolo ha dovuto limitare commenti ma ha voluto comunque lasciare traccia di quel momento di felicità nel parco acquatico Siam a Tenerife, un compleanno, un bimbo di otto anni e l’amore dei suoi genitori. Ma più degli haters hanno vinto i tantissimi che hanno apprezzato il gesto. "Il mondo ha bisogno di genitori così" dice un utente, "Sei un padre esemplare, si vede che tuo figlio è felice". E ancora rivolto al bimbo: "sei nella famiglia giusta". E poi apprezzamenti al calciatore "campione sul campo e nella vita" e parole di sostegno anche da chi non te lo aspetti, ovvero i supporter della Roma: "Questa volta tifo per te, bravissimo!". Un gesto, quello del giocatore – tra quelli ad aver vinto più trofei di sempre, 5 volte la Liga, 3 Coppe di Spagna, 4 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Supercoppe europee e due mondiali per club con il Barcellona, oltre ad una Premier League, una Coppa d’Inghilterra e un’Europa League con il Chelsea, un Mondiale e un Europei – destinato a non passare inosservato. Il presidente di Gaynet e Coordinatore del Progetto Outsport, Rosario Coco ringrazio "di cuore Pedro per aver fatto felice il proprio figlio anche a costo di scontrarsi con i pregiudizi e l’odio degli adulti. Mi piacerebbe invitarlo alle iniziative di formazione che abbiamo in programma sull’inclusione nel calcio con l’Odg Lazio e la Lega Dilettanti". (ANSA).