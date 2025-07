(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Donald Trump sta ritirando nuovamente gli Usa dall’Unesco, contestando all’organizzazione Onu tendenze anti-americane e anti-israeliane, nonché un’agenda woke. Lo riporta il New York Post ricordando che a febbraio scorso il presidente Usa aveva ordinato una revisione di 3 mesi della presenza americana nell’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Durante la revisione i funzionari dell’amministrazione "hanno contestato le politiche dell’Unesco in materia di diversità, equità e inclusione, nonché i suoi pregiudizi pro-palestinesi e pro-Cina", ha detto un funzionario della Casa Bianca al media Usa. (ANSA).