(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Il World Travel and Tourism Council si prepara a fare il proprio 25esimo vertice globale a Roma. L’appuntamento – organizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo, l’Ente nazionale italiano per il Turismo (Enit), il Comune di Roma e la Regione Lazio – è dal 28 al 30 settembre all’Auditorium Parco della Musica. L’evento torna dopo sei anni in Europa e, come ha spiegato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, "porterà i migliori player al mondo nella città eterna, il che vuol dire investimenti e una grande vetrina di promozione". Con la soddisfazione del sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, i quali hanno parlato rispettivamente di "una stagione di forte crescita e positiva trasformazione" per il settore e di un’occasione per migliorare ulteriormente, in particolare nella "logistica del turismo". Per la presidente dell’Enit, Alessandra Priante, si parlerà del settore "in una città che rappresenta l’essenza dell’essere italiani ed è una grande capitale dell’innovazione". "Intendiamo promuovere un turismo più resiliente, cogliere l’occasione di trasformazione digitale e favorire un turismo rigenerativo – ha commentato Greg O’Hara, Chair del Wttc – E Roma sarà una fonte di ispirazione". Per Manfredi Lefebvre, Chairman Elect del Wttc, "Roma è più di una città ma un simbolo di civiltà, resilienza, capacità di reinventarsi. Un museo vivente". (ANSA).