(ANSA) – BRESCIA, 20 AGO – Era caduto dalla bici dopo uno scontro contro l’auto di un collega. A 24 ore dal ricovero in ospedale a Brescia è morto Farrukh Muhamed Shash, 33 anni, originario del Pakistan e dipendente del resort di lusso Lefay. L’uomo era rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente a Navazzo di Gargnano, vicino al lago di Garda, dove la sua bicicletta a pedalata assistita si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da un collega 23enne del Veneto. Tra i primi a soccorrerlo un medico straniero in vacanza sul Garda, che gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari. Sul posto anche residenti, turisti e colleghi del resort. (ANSA).