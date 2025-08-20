(ANSA) – PALERMO, 20 AGO – "Faccio l’avvocato da 21 anni, nella mia carriera ho visto tanti ricorsi e non mi impressionano. Ho accolto questo mandato con emozione e senso di responsabilità, lo porterò avanti con dedizione assoluta, spirito di servizio nei confronti del governo nazionale, di lealtà nei confronti dell’ente e con eleganza istituzionale. Le polemiche non mi interessano, non hanno scalfito la gioia che ho provato per la nomina e non interferiscono per nulla con il lavoro che ho subito avviato. Sono felice di essere qui". Così Annalisa Tardino, neo commissario dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale incontrando l’ANSA nel suo primo giorno di lavoro, parlando del ricorso al Tar annunciato dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, contro la sua nomina per presunti profili di illegittimità. "Le polemiche sui giornali mi fanno solo fatto tanta pubblicità a livello nazionale", aggiunge Tardino. (ANSA).