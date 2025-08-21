(ANSA) – MILANO, 21 AGO – Dopo i forti temporali della scorsa notte torna, verso sera, il maltempo a Milano – dopo ore di cielo coperto e afa – in particolare nella zona Nord-Ovest del capoluogo lombardo e nell’hinterland. Le Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle 17 per i nuovi improvvisi acquazzoni in città e soprattutto nei comuni di Bresso, Arese, Lainate, Rho, Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo con 40-50 millimetri di acqua caduta. I pompieri hanno spiegato che alcuni automobilisti sono rimasti in panne nei sottopassi allagati, ma senza grosse criticità. Diverse le chiamate alla sala operativa anche per cantine allagate e rami di alberi caduti per il vento. Per ora comunque, è stato specificato, la situazione è sotto controllo e non si registrano persone ferite. Marco Granelli, assessore milanese alla Protezione civile, ha reso noto sui social che "per l’innalzamento repentino del Seveso è stata attivata immediatamente la vasca che ancora una volta ha evitato l’allagamento dei quartieri. Anche il Lambro è in salita" e per questo "è stata attivata la procedura preventiva barriere mobili per quartiere Ponte Lambro". (ANSA).