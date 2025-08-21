(ANSA) – LIGNANO SABBIADORO, 21 AGO – "La Regione Friuli Venezia Giulia ha formalmente comunicato al Governo la disponibilità ad accogliere negli ospedali del Fvg bambini che vivono in situazioni di forte criticità per ciò che sta accadendo a Gaza: la nostra regione, da sempre storicamente impegnata in prima linea per portare assistenza in Italia e all’estero, è disponibile non solo per la situazione attuale ma anche per le future missioni Medevac per portare contributo a sostegno di vittime nell’ambito della cooperazione istituzionale con il ministero degli Affari Esteri, quello della Salute e il Dipartimento Protezione civile". Lo ha reso noto l’assessore Fvg alle Politiche sociali Riccardo Riccardi al termine dell’incontro al BellaItalia Village. All’incontro erano presenti anche i vertici dell’associazione Luigi Scrosoppi, protagonisti nell’accogliere nella struttura una quarantina di bambini con le mamme provenienti dalla Transcarpazia, regione occidentale dell’Ucraina dove per il conflitto si sono rifugiate oltre 400mila persone e 40mila minorenni e che proprio ieri è stata bombardata. "Il sostegno al progetto Solidaroad è una delle belle pagine da scrivere nella storia di questa legislatura ed è coerente con la posizione che questa Regione ha da tempo rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina: è una posizione molto forte, che si riconosce anche nel Governo italiano, di sostegno senza sé e senza ma al popolo ucraino" ha detto Riccardi, che con il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha incontrato i volontari friulani guidati da don Michele Zanon, parroco di Gonars, coordinatore del progetto. (ANSA).