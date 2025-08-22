(ANSA) – FASANO, 22 AGO – "Io stamattina ho dichiarato quello che credo sappiano tutti. Ho detto più volte che avrei deciso con i pugliesi, io sono pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Puglia, lo voglio fare però in piena libertà, non credo che questa Regione abbia bisogno di un presidente di Regione a metà, ha bisogno di un presidente di Regione che possa guardare avanti e non indietro. Io faccio parte di una storia di cui sono orgoglioso, però credo sia giusto aprire una pagina nuova e dare anche risposte nuove alle domande nuove che arrivano dalla nostra comunità". Lo ha detto l’europarlamentare del Pd, Antonio Decaro, a margine della presentazione del suo libro Vicino, stasera a Fasano (Brindisi), rispondendo ad una domanda dei giornalisti dopo il suo post di questa mattina in cui ha annunciato la disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Puglia. Decaro ha sottolineato che dopo la pubblicazione del post non si è sentito con i vertici del Pd e al momento, ha precisato, non ci sono "scadenze" temporali per la sua scelta definitiva. (ANSA).