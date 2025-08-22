(ANSA) – BARI, 22 AGO – L’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, rompe il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrosinistra e in un post su Fb dice "sono pronto a candidarmi" ma precisa che vuole essere "un presidente libero" e non "ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto". "La Puglia – spiega – non ha bisogno di un presidente a metà". Il riferimento è al veto posto sulle candidature a consiglieri regionali del governatore uscente Michele Emiliano e dell’ex governatore Nichi Vendola. A entrambi, precisa, "mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego". (ANSA).