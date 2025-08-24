(ANSA) – FIRENZE, 24 AGO – Un incendio è divampato nella notte, e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, al teatro Viper, locale e sala concerti alla periferia di Firenze, in via Lombardia. Ingenti i danni alla struttura, che registra anche il crollo del tetto. Il Comune di Firenze, su indicazione di Asl e Arpat, invita gli abitanti delle zone limitrofe, Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano, a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e di evitare attività all’aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento. (ANSA).