(ANSA) – TRIESTE, 25 AGO – Il Comune di Bertiolo, in Friuli Venezia Giulia, collocato tra Udine e la costa della Bassa friulana, conta 2.325 abitanti eppure ha incassato più di due milioni di euro negli ultimi due anni e mezzo, vale a dire quasi 900 euro per abitante, il valore pro capite più alto in Fvg. Emerge da una analisi fatta dei giornali del Gruppo Nem a livello regionale dei dati nazionali sui proventi raccolti dalle multe tra il 2023 e il 2025, effettuata da Centro Studi Enti Locali sulla base di dati Mef e Istat. Siamo ben lontani dal primato nazionale che spetta a Colle Santa Lucia, sulle Dolomiti che conta poco più di 300 abitanti ma ha incassato l’anno scorso 745mila euro: 2.145 euro pro-capite. Più che al traffico dei residenti, ovviamente l’incasso dipende dal fatto che Bertiolo si estende tra strade regionali e provinciali ad alta densità e di collegamento tra comuni più grandi e dove transitano anche turisti diretti al mare (e che non conoscono l’ubicazione degli autovelox). E’ lo stesso principio anche per il Comune di Latisana (Udine) snodo importante per chi è diretto alle località di mare come Lignano Sabbiadoro. Benché conti poco più di 13 mila abitanti, ha "fatturato" dal 2023 ben 6,4 milioni di incassi da contravvenzioni. Molto di più di Pordenone (3 milioni), Gorizia (1,1 milioni) e perfino di Udine (5 milioni). In testa in Fvg c’è ovviamente il capoluogo, Trieste (13,3 milioni); fanalino di coda è Verzegnis con i suoi 833 abitanti che vivono a oltre 400 metri di altezza in provincia di Udine: nel 2023 e nel 2024 non ha incassato un euro; nel 2025 ha inflitto una multa da 4 euro. (ANSA).