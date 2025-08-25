(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Se il Veneto avrà un candidato presidente della Regione leghista "bisogna chiederlo a Salvini, non lo so sono convinto di sì ma bisogna chiederlo a lui, è lui che sta gestendo". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana interpellato sulle prossime scadenze elettorali delle regionali a margine del Meeting di Rimini. "Quello che so – aggiunge – è quello che leggo sui giornali". Quanto alla sua successione "io – dice – ho sempre in mente un partito che è la Lega, su questo non ci sono dubbi". Quindi lasciare le cose come stanno, con la Lega al governo di Veneto e Lombardia "credo che sarebbe la soluzione migliore". (ANSA).