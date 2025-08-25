(ANSA) – TORINO, 25 AGO – Furto di bicilette da corsa alla Vuelta. Una ventina, per un valore di centinaia di migliaia di euro, quelle rubate dal furgone del Team Visma – Lease a Bike, la squadra di Jonas Vingegaard che ieri si è aggiudicato la seconda tappa della corsa, con arrivo in salita a Limone Piemonte (Cuneo), indossando la maglia rossa. A denunciare il furto, su X, è stato lo stesso Team Visma. "Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici – si legge nel post – è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente". Il furto, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto nella notte a San Maurizio Canavese (Torino) da dove oggi la corsa affronta la terza e ultima tappa italiana con arrivo a Ceres, nelle valli di Lanzo (Torino). (ANSA).