(ANSA) – GENOVA, 26 AGO – "Lo scenario meteorologico fino a venerdì merita attenzione. Dopo il modesto passaggio perturbato che ha lambito la Liguria la scorsa notte determinando fenomeni temporaleschi solo sul mare e dopo la pausa di oggi con la possibilità di precipitazioni solo sui rilievi un peggioramento più marcato farà sentire i suoi effetti già nella giornata di domani". Così Arpal in una nota. "Nelle prossime ore, l’ex uragano Erin, che transitando sul nord Atlantico ha perso le caratteristiche di ciclone tropicale e ha assunto quelle di una perturbazione tipica delle medie latitudini, si avvicinerà ulteriormente alle coste europee, ma verrà assorbito da un minimo di pressione presente sull’Irlanda. Questo apporterà ulteriore umidità a un sistema depressionario molto vasto che attinge fino al Nord-Africa: tale configurazione – scrive Arpal – determinerà un significativo aumento del contenuto di acqua precipitabile in atmosfera, ma renderà al tempo stesso estremamente difficile l’esatta localizzazione dei fenomeni più intensi". Domani sul territorio ligure è prevista una bassa probabilità di temporali forti. "Dalla modellistica operativa – prosegue la nota di Arpal – si riconoscono elementi che potrebbero portare alla formazione di temporali anche molto forti fin dal mattino. Tuttavia sembrano destinati a restare confinati prevalentemente sul mare. Ovviamente, qualora i venti di scirocco riuscissero a spingersi fino alla costa, bisognerà prestare attenzione, perché localmente le precipitazioni potrebbero essere molto intense, con conseguenti allagamenti almeno delle sedi stradali. Nel pomeriggio rinforzeranno i venti da est-nordest, con aumento del moto ondoso agli estremi della regione, preludio a una giornata di giovedì che si annuncia caratterizzata da eventi intensi" (ANSA).