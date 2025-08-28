Spaccate e furti sulle auto in sosta, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un 44enne di Gerenzano, in provincia di Varese, accusato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. I poliziotti hanno intensificato i controlli mirati, alla luce dei ripetuti casi di macchine prese di mira a Como.

Alle 17 di ieri l’intervento sfociato nell’arresto del 44enne in via Vittorio Veneto. Gli agenti della squadra mobile della questura di Como hanno notato l’uomo che parcheggiava in zona stadio e si avvicinava a un’auto in sosta, armeggiando sulla serratura fino ad aprire la portiera. L’uomo ha poi rubato uno zaino all’interno e, mentre si allontanava con la refurtiva, è stato fermato e perquisito dagli agenti.

Il 44enne nascondeva oggetti utili per scassinare e commettere furti. E’ stato portato in questura e, dopo gli accertamenti, arrestato.