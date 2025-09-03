(ANSA) – UDINE, 03 SET – Zerocalcare firma la locandina del corteo annunciato dal Comitato per la Palestina di Udine insieme con altre associazioni, contro la presenza della nazionale israeliana. La manifestazione è fissata per il 14 ottobre in piazza della Repubblica, con un corteo "per dire no alla normalizzazione – scrivono oggi i comitati in una nota pre-evento – anche tramite lo sport, di quanto accade in Palestina". Nei giorni scorsi, Comitato per la Palestina Udine, comunità palestinese Veneto e Fvg, Calcio e Rivoluzione, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Bds Italia hanno detto di "non essere soddisfatti dell’ipotesi su cui la Figc starebbe ragionando, cioè devolvere l’incasso di Italia-Israele a organizzazioni umanitarie di Gaza o immaginare altri gesti concreti". Per le associazioni si tratta di "un tardivo tentativo di ripulirsi la coscienza senza prendere posizione e per alleggerire la pressione delle tifose e dei tifosi solidali con la Palestina". Nella nota i promotori parlano di "genocidio ai danni del popolo palestinese da quasi due anni" e di "23 mesi di violenza" che in ambito sportivo avrebbero devastato strutture e attività della Pfa. "Lo sport, e il calcio in particolare, è spazio di valori inconciliabili con violenza, apartheid e occupazione", affermano, accusando la nazionale israeliana di violare gli statuti Fifa. Da qui l’appello a boicottare Italia-Israele (incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026) e a partecipare al corteo del 14 ottobre. "Grazie a Zerocalcare per la locandina – concludono – che ci accompagnerà fino alla data della partita". (ANSA).