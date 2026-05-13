Ladro specializzato in furti di superalcolici scoperto e denunciato dai carabinieri

Ladro di superalcolici scoperto e denunciato dai carabinieri di Cermenate. L’uomo, 46enne di origine rumena, residente nel biellese, è stato fermato dopo un furto in un supermercato a Vertemate con Minoprio. I militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 del personale del punto vendita.

I dipendenti avevano riconosciuto il 46enne, già autore di altri furti. Gli addetti alla sicurezza, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno monitorato e lo hanno poi fermato dopo che ha oltrepassato le casse senza pagare. I carabinieri hanno accertato che aveva rubato sei bottiglie di superalcolici per un valore complessivo superiore a 220 euro. Nell’auto del 46enne, i militari dell’Arma hanno scoperto altre 13 bottiglie di superalcolici senza documentazione attestante il regolare acquisto.

L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 7mila euro in contanti, sequestrati perché probabilmente ottenuti da attività illecite.