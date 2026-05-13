A Villa Olmo la mostra “Helmut Newton. Cars”: 20 scatti iconici tra arte e motori

Da venerdì 15 maggio, il parco di Villa Olmo si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con la mostra “Helmut Newton. Cars”, un progetto che celebra per la prima volta il legame tra il grande fotografo tedesco e l’automobile. L’iniziativa, presentata ufficialmente questa mattina a Palazzo Cernezzi, raccoglie 20 scatti di grande formato realizzati tra il 1956 e il 2001, attraverso i quali la vettura viene elevata a puro oggetto di design e protagonista assoluta della composizione fotografica.La rassegna, curata da Matthias Harder, nasce dalla sinergia tra la Helmut Newton Foundation di Berlino e il marchio Larusmiani, con il patrocinio del Comune di Como. Il percorso espositivo segna inoltre un ideale ritorno del maestro sul Lario, territorio dove Newton lavorò intensamente a partire dagli anni ’70, trovando proprio tra queste sponde set d’eccezione per le sue celebri narrazioni visive.L’apertura della mostra, visitabile negli orari di apertura del parco, si inserisce nel contesto di un fine settimana dedicato alla cultura dei motori, in concomitanza con gli eventi di FuoriConcorso (16-17 maggio) e con lo storico Concorso d’Eleganza di Villa d’Este.