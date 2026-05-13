Elezioni comunali del 24 e 25 maggio: dieci comuni comaschi al voto, alle urne 32mila elettori

32.257 comaschi alle urne i prossimi 24 e 25 maggio. Sono dieci i comuni della provincia chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare i consigli comunali. Tutti paesi sotto ai 15mila abitanti, pertanto si tratterà di un unico turno perché non è previsto il ballottaggio.L’amministrazione che conta il maggior numero di elettori, 8.124, è Turate. Seguita da Guanzate con 5.123. I più piccoli sono Plesio con 939 aventi diritto e Cerano d’Intelvi con 486. Al voto anche i cittadini di Casnate con Bernate, Campione d’Italia, Domaso, Valsolda, Lipomo e Montorfano.

Nella decina sono due le amministrazioni che vanno alle urne in anticipo rispetto alla naturale scadenza e sono Guanzate e Cerano d’Intelvi.I seggi saranno aperti domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15.Complessivamente in Lombardia sono 93 i municipi che rinnoveranno consigli ed eleggeranno i nuovi sindaci tra cui i due capoluoghi Lecco e Mantova.