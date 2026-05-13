Hantavirus, cos’è e quando preoccuparsi. Le risposte del presidente dei Microbiologi Clinici

Hantavirus: di cosa parliamo, quando eseguire il test, quali sintomi monitorare, i timori tra chi deve mettersi in viaggio e le precauzioni da mettere in atto. Ne abbiamo parlato con Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani.Intanto il ministero della Salute informa che “gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perchè si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia”.