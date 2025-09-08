Incidente tra un’auto e una moto nella tarda serata di ieri a Rovello Porro. Dopo il violento impatto, la vettura si è ribaltata e la due ruote ha preso fuoco Nulla da fare purtroppo per il 26enne che era in sella alla moto. E’ la terza vittima in 24 ore sulle strade lariane.

Lo schianto è avvenuto alle 23.30 a Rovello, in via Vittorio Veneto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. All’altezza di un incrocio, la moto sarebbe andata a sbattere in pieno contro la vettura. Un impatto molto violento, tanto che l’auto si è ribaltata. La moto ha poi preso subito fuoco.

A Rovello sono intervenute automediche e ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo vani i soccorsi al centauro, un 26enne della zona che sembra stesse rientrando a casa ed era ormai quasi a destinazione. Ferite fortunatamente non gravi per il 60enne alla guida della macchina, portato al Sant’Anna per i traumi e in stato di shock per l’incidente.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e rimesso in sicurezza la strada. I carabinieri stanno verificando la dinamica dell’incidente. Solo 24 ore prima, a Grandate, in un incidente tra due moto hanno perso la vita un 17enne e un 20enne.