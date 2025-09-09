(ANSA) – CAGLIARI, 09 SET – Le favorevoli condizioni del mare stanno facilitando gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud della Sardegna. Tra ieri pomeriggio e questa mattina nel Cagliaritano ne sono arrivati 86. Il primo gruppo di 9 persone è arrivato lungo le spiagge di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Successivamente altri 8 sono stati bloccati mentre si allontanavano dalla zona di Maladroxia nel Comune di Sant’Antioco. Con il trascorrere delle ore le motovedette del reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno intercettato altri barchini, trasferendo nel porto di Sant’Antioco e Cagliari 57 migranti. Poco fa sempre la Guardia di finanza ha intercettato un’altra imbarcazione con a bordo 12 persone al largo delle coste della Sardegna e anche queste saranno sbarcate a Sant’Antioco. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. Non è escluso che nelle prossime ore si registrino altri sbarchi. (ANSA).