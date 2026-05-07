Setificio di Como, spray al peperoncino a scuola. Soccorsi studenti e docente

Spray al peperoncino a scuola. Cinque persone hanno avuto bisogno di cure. Intervento di soccorso stamattina, ore 9 circa, al Setificio di Como, in via Castelnuovo, dove sono arrivate due ambulanze e un’automedica oltre ai vigili del fuoco, alla polizia e ai carabinieri.

Da una prima ricostruzione sembra sia stato spruzzato lo spray al peperoncino nel seminterrato accanto ad un bagno. Quattro studenti, tra i 15 e i 19 anni, e un docente sono stati visitati dai medici per essere entrati in contatto con il gas. Fortunatamente non avrebbero riportato conseguenze serie.

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine. Da quel che si apprende vigili del fuoco e polizia hanno messo in sicurezza i ragazzi, il 118 ha prestato l’assistenza necessaria senza trasportare nessuno in ospedale.