Spaccio di droga, trovati 30 involucri di cocaina in un’auto a noleggio a Merone

Spaccio di droga, doppia operazione di polizia e guardia di finanza tra Como e provincia.

La notte scorsa i finanzieri della Compagnia di Erba hanno arrestato un uomo di origini marocchine e ne hanno segnalati altri due alla Prefettura. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto a noleggio posteggiata in un parcheggio a Merone. I soggetti a bordo avrebbero mostrato un atteggiamento sospetto. Dagli accertamenti, il veicolo è risultato senza copertura assicurativa e già oggetto di denuncia per appropriazione indebita. La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare, all’interno dell’abitacolo, 30 involucri di cocaina per un peso complessivo di 20 grammi, nonché ulteriori 12 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per lo spaccio. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo controllato, di origine marocchina, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la droga è stata sequestrata, assieme a due smartphone usati dall’uomo. Nel corso della stessa operazione condotta nell’Erbese, i finanzieri hanno individuato altri due soggetti trovati in possesso complessivamente di 25 grammi di hashish. Nei loro confronti è scattata la segnalazione amministrativa.

Nella giornata di ieri, invece, la polizia di Como ha denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 20enne di origini straniere, residente a Pognana Lario, già noto alle forze dell’ordine. Verso le 18.30 i poliziotti delle volanti, passando in via Lora, si sono fermati a controllare un locale. Gli agenti hanno subito notato all’esterno un gruppetto di giovani, che alla vista degli agenti, hanno buttato nella siepe vicina degli involucri in plastica contenenti cocaina, recuperati poi dai poliziotti.

Due di loro, il 20enne di origini straniere ed un 20enne comasco, sono stati portati in questura per ulteriori accertamenti. Il comasco è stato trovato in possesso di uno spinello ed è stato sanzionato amministrativamente, mentre il 20enne di Pognana Lario è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish e di 35 grammi di cocaina ed è stato denunciato. La droga è stata sequestrata.