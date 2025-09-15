(ANSA) – MONTEGIORGIO, 15 SET – "Vergogna". E ancora "indaghi sui soldi pubblici spesi, pagate gli insegnanti". Sono le frasi gridate da un gruppo di persone radunatesi davanti al teatro Alaleona di Montegiorgio (Fermo). Il destinatario della protesta è il ministro Giuseppe Valditara, arrivato per incontrare le scolaresche in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Una tappa, quella del ministro dell’Istruzione e del Merito, contestata in particolare da forze di centrosinistra. Alla protesta nel pomeriggio, annunciata ieri dai Giovani democratici delle Marche, guidati da Chiara Croce, candidata dem, anche l’ex consigliera regionale dem Letizia Bellabarba (con una t-shirt con scritto Bella Ciao). Il Pd, con la sua federazione provinciale fermana, ha intanto comunicato di aver presentato un esposto "in quanto a pochi giorni dalle elezioni regionali e nel pieno della campagna elettorale, esistono regole da rispettare". I dem ritengono discutibile l’impostazione dell’iniziativa, a loro giudizio, più ispirata da logiche di propaganda politica che da un reale interesse per il mondo dell’istruzione. Altra circostanza oggetto di contestazione dem, il fatto che tra i saluti istituzionali, considerando la presenza del sindaco Michele Ortenzi, anche nelle vesti di presidente della Provincia, sia previsto quello del vicesindaco Alan Petrini, candidato con la Lega, stesso partito del Ministro Valditara. All’incontro, sottolineano i dem anche Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega. "È inaccettabile – affermano i dem – che le istituzioni scolastiche vengano trasformate in palcoscenici per singole forze politiche e per candidati. Ci chiediamo se sia stato rispettato il principio di imparzialità e neutralità dell’amministrazione scolastica e della par condicio". (ANSA).