Da Regione 37 milioni contro il dissesto idrogeologico. Oltre un milione alla provincia di Como

Oltre 37 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e per il contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 Comuni, coinvolgendo tutte le province lombarde. Regione ribadisce così l’impegno nella prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Quattro i Comuni comaschi coinvolti nel finanziamento regionale, per un totale di oltre 1 milione di euro. 50mila euro sono destinati al Comune di Grandola e Uniti, 715mila a Rovellasca per il risanamento e la difesa delle sponde del torrente Lura e 280mila euro a Bregnano e Lomazzo per la manutenzione straordinaria dell’alveo del torrente Lura.

La delibera, presentata dall’assessore Comazzi, è stata approvata dalla giunta regionale. L’elenco comprende interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, consolidamento dei versanti in frana, ripristino della viabilità a seguito di interruzioni dovute al distaccamento di materiale roccioso e la realizzazione di aree e vasche di laminazione, per proteggere i territori da eventuali esondazioni.

Il piano va incontro alle diverse esigenze di tanti comuni, che devono fronteggiare emergenze di varia intensità, disponendo talvolta di mezzi limitati e non adeguati a far fronte a un territorio che si mostra sempre più fragile. “In un’epoca di grandi cambiamenti climatici e di eventi meteorologici straordinariamente intensi – sottolinea l’assessore Comazzi – è di vitale importanza investire in prevenzione”.

Per l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, si tratta di “un passo importante per la sicurezza del nostro territorio. Continuiamo a investire per garantire risposte rapide ed efficaci alle fragilità del territorio”. Sulla stessa linea l’assessore a Enti Locali e Montagna, Massimo Sertori, che parla di una “risposta concreta ai territori lombardi”.