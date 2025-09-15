(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 15 SET – Papa Leone raccomanda agli agostiniani "umiltà per non cadere nella vanagloria di chi cerca la scienza per sé stessa" e "il dono della carità divina, se vogliamo vivere al meglio anche la vita comunitaria e l’attività apostolica, mettendo in comune i nostri beni materiali". "Restiamo fedeli alla povertà evangelica e facciamo in modo che diventi criterio per vivere tutto ciò che siamo e che abbiamo – incoraggia pure -, compresi i mezzi e le strutture, al servizio della nostra missione apostolica". Prevost ricorda la Regola agostiniana: "Come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba". (ANSA).