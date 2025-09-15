(ANSA) – ROMA, 15 SET – Dopo la pioggia, l’alta pressione si riprende la scena. Sarà infatti una settimana, quella che si è aperta oggi, di nuovo all’insegna di sole e caldo, con l’eccezione del settentrione dove sono previsti temporali sparsi. Ma le temperature, di nuovo in rialzo e ancora sopra la media stagionale, suscitano preoccupazione. E’ quanto sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo il quale "il sole sarà il protagonista indiscusso su gran parte del territorio, regalando giornate soleggiate e cieli sereni. L’atmosfera si farà decisamente più mite e gradevole, un cambio di rotta che sarà accolto con favore dopo le recenti perturbazioni. Si tratta però di una calma apparente". Tra martedì e mercoledì, infatti, spiega Brescia, "il Triveneto, specie montuoso, sarà interessato da un passaggio perturbato che porterà rovesci e temporali sparsi. Si tratterà di fenomeni localizzati, ma che richiederanno attenzione per la loro potenziale intensità. Allo stesso tempo, anche i settori tirrenici settentrionali, specialmente sulla Liguria e sull’alta Toscana, vedranno un aumento della nuvolosità, seppur senza fenomeni di rilievo". Contestualmente a questa maggiore stabilità, continua Brescia, "assisteremo a un netto e sensibile aumento delle temperature su tutto il Paese. L’aria calda proveniente da Sud-Ovest favorirà un rialzo termico che riporterà i valori su livelli estivi, in particolare al Centro-Sud. Le massime potranno toccare, e in alcune zone superare, i 30°C. Si prevedono picchi fino a 33-34°C, specialmente nelle regioni meridionali, dove si vivranno giornate più in linea con il mese di agosto che settembre". Secondo il meteorologo, verso la fine del mese, potrebbe prepararsi un cambiamento radicale dello scenario: le prime indicazioni, infatti, sono, per una forte perturbazione il 22 e 23 settembre. Nel dettaglio: Lunedì 15. Al Nord: nubi in aumento la sera. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: soleggiato e caldo Martedì 16. Al Nord: alcuni temporali sul Friuli, stabile altrove. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: sole e caldo Mercoledì 17. Al Nord: un po’ instabile al Nordest. Al Centro: molte nubi sulle Adriatiche, occasionali precipitazioni. Al Sud: sole e caldo Tendenza: condizioni anticicloniche, caldo. (ANSA).