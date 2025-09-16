(ANSA) – VENEZIA, 16 SET – A Venezia sono comparsi dei volantini contro Monica Poli, nota come "Lady Pickpocket", la donna diventata famosa perché insegue e segnala i borseggiatori alle forze dell’ordine. I volantini sono comparsi sul pontile del vaporetto di San Tomà e in altri angoli del centro storico. I testi chiedono a Poli di "lasciar stare Venezia, che ha distrutto tutti gli affari di Venezia-Mestre. Solo per il proprio interesse ha guadagnato somme di centinaia di migliaia di euro da Tiktok, Instagram e Facebook e Youtube, ha istigato troppo alla violenza". E poi: "Dovrebbe essere arrestata per istigazione alla violenza per poveri portafogli di 20 euro e 30 euro. Prego la Guardia di Finanza di verificare i conti di tutte le fonti: TikTok, Instagram, Facebook, Youtube". Il volantino è firmato da sedicenti "investitori di Venezia. "Ho denunciato la cosa ai carabinieri – ha replicato Poli -. Ora la questione è al vaglio degli inquirenti e saranno loro a indagare, anche perché, allegata al testo, c’è una foto mia scattata in un preciso e riconoscibile momento". Stamani Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato Poli, "Va ringraziata – ha commentato – considerato che fa una azione civica". (ANSA).