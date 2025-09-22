(ANSA) – ANCONA, 22 SET – Il presidio di manifestanti che, per la Palestina, sta bloccando da oltre tre ore il varco di accesso al porto di Ancona, davanti alla Mole Vanvitelliana, si è spostato al punto di ritrovo iniziale del corteo ma il blocco continua. "Continuiamo a bloccare, oggi sappiamo che nessuna nave attraccherà", ha scandito uno degli organizzatori del microfono. La manifestazione è organizzata dall’Unione sindacale di base (Usb) e dai centri sociali delle Marche nell’ambito dello sciopero generale nazionale di oggi. Alcune migliaia le persone che sono scese in strada oggi pomeriggio nel capoluogo marchigiano, dove si è svolto anche un altro corteo, sempre al porto, organizzato dal coordinamento Marche per la Palestina. Secondo la Questura, tra i due presidi/cortei i manifestanti sarebbero stati circa 4-500-5mila. Mentre il coordinamento Marche per la Palestina parla di 7mila persone all’iniziativa. (ANSA).