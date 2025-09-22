(ANSA) – SOVERIA MANNELLI, 22 SET – "Noi abbiamo indicato al governo dove prendere subito 5 miliardi per assumere medici e infermieri. Fino a qui non ci hanno ascoltato. Il mio sospetto è che hanno un disegno, vogliono smantellare la sanità pubblica per lasciare più spazio a quella privata. E noi non ci stiamo perché per noi la sanità pubblica è ancora quella di Tina Anselmi che voleva una sanità universalistica per tutti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando ad un incontro in vista delle elezioni regionali in Calabria a Soveria Mannelli. "Quindi anche qui, in Calabria – ha aggiunto – va assicurato la sanità pubblica universalistica, non quella a misura di portafoglio, per cui chi ha i soldi da solo va avanti. Tra il 2023 e il 2024, le persone che in Italia rinunciano a curarsi sono aumentate da quattro milioni e mezzo a sei milioni. Perché la lista attesa è troppo lunga. Se mancano i medici e gli infermieri questo accade, sono sottoposti a turni massacranti. Le liste d’attesa si allungano e succede a tanti di non riuscire a prenotare un esame, una visita. Allora qui bisogna subito mettere mano e mettere priorità alla sanità". (ANSA).