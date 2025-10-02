(ANSA) – PARIGI, 02 OTT – La Tour Eiffel, il monumento simbolo di Parigi, è stato chiuso oggi al pubblico nel quadro della mobilitazione sindacale francese per invocare maggiore ”giustizia sociale” e premere sull’attuale primo ministro, Sébastien Lecornu, alle prese con la formazione di un nuovo governo e con il varo della manovra finanziaria 2026: è quanto riferito dalla Sete, la società che gestise la Dama di Ferro, citata a metà giornata dall’agenzia France Presse. Da parte sua, il sindacato CGT Tour Eiffel spiega che ”in seguito all’odierno appello nazionale intersindacale, si è tenuta questa mattina un’assemblea generale del personale della Tour Eiffel e una larga maggioranza dei dipendenti si è pronunciata in favore dello sciopero". Il presidente della Sete, Jean-François Martins, ha confermato che l’edificio nato dal genio di Gustave Eiffel resterà chiuso per tutta la giornata. Considerato tra i monumenti più popolari e apprezzati al mondo, la celebre torre lungo le rive della Senna rimase fermò le porte anche in occasione della precedente mobilitazione sindacale francese, il 18 settembre. (ANSA).