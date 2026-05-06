Maltempo sul Lario, novanta interventi urgenti dei vigili del fuoco

Maltempo in provincia di Como. Due perturbazioni hanno colpito la provincia, nel tardo pomeriggio e verso le 20, con grandine e forti precipitazioni piovose.

Sono stati circa 90 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dagli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti territoriali per le avverse condizioni meteo.

Le più colpite, segnala la centrale di Como, sono state le zone fra Cermenate, Carimate e Cantù, dove sono stati effettuati interventi di rimozione ostacoli, taglio piante, verifiche danni d’acqua e allagamenti, soccorso a automobilisti in difficoltà. Non sono state segnalate persone ferite.