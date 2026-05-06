Maltempo in provincia di Como. Due perturbazioni hanno colpito la provincia, nel tardo pomeriggio e verso le 20, con grandine e forti precipitazioni piovose.
Sono stati circa 90 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dagli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti territoriali per le avverse condizioni meteo.
Le più colpite, segnala la centrale di Como, sono state le zone fra Cermenate, Carimate e Cantù, dove sono stati effettuati interventi di rimozione ostacoli, taglio piante, verifiche danni d’acqua e allagamenti, soccorso a automobilisti in difficoltà. Non sono state segnalate persone ferite.
Maltempo sul Lario, novanta interventi urgenti dei vigili del fuoco
Maltempo in provincia di Como. Due perturbazioni hanno colpito la provincia, nel tardo pomeriggio e verso le 20, con grandine e forti precipitazioni piovose.