(ANSA) – MILANO, 03 OTT – "Lo sciopero normalmente si fa per aiutare i lavoratori o per protestare contro il proprio governo. Tirandolo al massimo dell’estensione, capisco che abbiano voluto fare anche questo che personalmente non comprendo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano parlando dello sciopero di oggi per Gaza. La Russa ha poi replicato a chi chiedeva se non condivide la linea dura tenuta dal vicepremier Matteo Salvini: "No, lì è un problema della liceità dello sciopero, non della manifestazione. Capire se secondo i criteri necessari per indire uno sciopero hanno rispettato le regole tocca ad altri. Il problema – ha concluso – è se dovevano avvisare dieci giorni prima, quindi non se autorizzabile o no. E questo è un problema che non riguarda me, deve giustamente riguardare chi è preposto a esaminare la questione". (ANSA).