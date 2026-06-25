Tecnologie del futuro, firmata la “Dichiarazione Volta”. Butti: “L’Italia guida l’innovazione”

Per fare innovazione bisogna fare rete. Da questa consapevolezza nasce la “Dichiarazione Volta”, un’alleanza tra comunità scientifica, tessuto produttivo e istituzioni presentata oggi a Milano dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione tecnologica, il comasco Alessio Butti. Firmato nella cornice della World tech conference, alla presenza della vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen, l’accordo unisce le forze di Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro Alessandro Volta, Confindustria e grandi aziende del settore, per accelerare la corsa italiana verso l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico.



Il patto durerà tre anni ed è aperto a nuovi soggetti. A firmarlo, per il governo, il sottosegretario Alessio Butti; per il mondo della ricerca il presidente del Cnr Andrea Lenzi, il presidente del Nqsti, l’istituto nazionale per le tecnologie quantistiche, Claudio Pettinari, e il direttore del Centro Alessandro Volta Ugo Moschella, anche in rappresentanza di Q-Alliance. Per le imprese il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, insieme ai vertici di Enel, Almaviva, Sielte e della canadese D-Wave. Proprio l’accordo dà vita al Volta forum, il tavolo permanente che dovrà coordinare il lavoro comune, guidato come segretario generale da Antonio La Gatta. Il forum avrà il compito di far dialogare ricerca e impresa, formare giovani esperti e fare il punto, ogni anno, sui progressi del paese.

C’è una grossa differenza, ha sottolineato Butti, tra ospitare le tecnologie e governarle. Per questo, ha aggiunto, l’Italia punta sui data center, le grandi infrastrutture che gestiscono e custodiscono i dati, considerate la condizione di base per garantire l’indipendenza del paese. Una sfida che, come ha sottolineato il sottosegretario, il paese non può permettersi di perdere, perché in gioco c’è la capacità dell’Europa di decidere da sola il proprio futuro.