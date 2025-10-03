(ANSA) – CAMPOBASSO, 03 OTT – Francesco Belluardo, ricercatore del dipartimento di Bioscienze e territorio dell’Università del Molise, ha guidato la spedizione di ricerca composta da un team internazionale di erpetologi che ha portato alla scoperta del ‘Paragehyra tsaranoro’, una nuova specie di geco presente nel Madagascar. La ricerca, finanziata dalla National Geographic Society, è stata pubblicata sulla rivista scientifica ‘ZooKeys’ e porta come primo autore proprio l’italiano. "La scoperta è molto importante – ha spiegato Belluardo all’ANSA – in quanto si tratta di una specie microendemica, a forte rischio di estinzione, che si trova solo in Madagascar, in un’area relativamente minuscola. Altra cosa rilevante – ha aggiunto – è che si trova in un’area non protetta, come i Parchi nazionali, in piccole riserve gestite autonomamente dalle comunità locali. I luoghi del rinvenimento si chiamano ‘Foreste sacre’ dove sono presenti grossi massi che vengono usati come tombe ancestrali dalla popolazione locale. Spazi come questo – ha concluso – ne sono rimasti pochi in quanto buona parte della copertura forestale presente un tempo in Madagascar è andata persa, deforestata". (ANSA).