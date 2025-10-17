(ANSA) – PESCARA, 17 OTT – "Alla luce dei rilievi e della mancanza di elementi concreti che possano ricondurre l’episodio a un evento di altra natura si ipotizzerebbe una bravata. Auspichiamo che possano essere individuati i responsabili di questo gesto, affinché episodi di questo tipo non si ripetano più". Lo afferma il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, a proposito di quanto accaduto ieri al liceo Marconi, dove una cinquantina di persone, tra studenti e personale, hanno accusato disturbi e fastidi respiratori dopo che una sostanza urticante non identificata si è sprigionata nei locali. A proposito degli esami di laboratorio eseguiti dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), nella nota della Provincia – l’ente è proprietario della scuola – viene sottolineato che "i tecnici hanno precisato che, trattandosi di una sostanza volatile a rapida dispersione, con il passare del tempo si è verificata una completa diffusione nell’aria e dunque non è stato possibile rilevare tracce residue del composto responsabile delle irritazioni iniziali". Da qui l’ipotesi che si sia trattato di una bravata. "È importante che tutti, soprattutto i più giovani – prosegue – comprendano che comportamenti di leggerezza possono generare gravi conseguenze non solo per la sicurezza, ma anche per la serenità dell’intera comunità scolastica. È davvero spiacevole supporre come un gesto di incoscienza e superficialità possa aver causato disagio e preoccupazione tra gli studenti, il personale e le famiglie, oltre ad attivare una complessa macchina di soccorsi e verifiche. Resta però importante sottolineare che la sicurezza deve sempre venire prima di tutto e che la scelta di chiudere temporaneamente la scuola per due giorni, in via precauzionale, è stata opportuna e condivisa con tutte le autorità competenti". La Provincia di Pescara, in collaborazione con le autorità competenti e la dirigenza del Liceo Marconi, "continuerà a seguire l’evoluzione della vicenda e a monitorare la sicurezza dell’edificio scolastico". Il presidente De Martinis ringrazia i Vigili del Fuoco, il personale del 118, l’Arpa Abruzzo e le forze dell’ordine per la prontezza dell’intervento e la collaborazione dimostrata. (ANSA).