(ANSA) – MILANO, 19 OTT – C’è anche Una Smirnova, la madre di Pamela Genini alla fiaccolata in sua memoria partita, nel pomeriggio dopo le 18, da via Iglesias a Milano, dove la 29enne viveva ed è stata uccisa con almeno 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. La donna, che tiene in mano una fiaccola, cammina in mezzo al corteo accanto al compagno. L’iniziativa, che ha radunato centinaia di persone intorno alla ‘Panchina rossa’ a pochi passi dall’abitazione di Pamela, è stata organizzata dagli abitanti e dai commercianti del quartiere Gorla. "Il femminicidio è solo le punta dell’iceberg", hanno detto prima di accendere le fiaccole. "Ogni donna ha subito o subirà prima o poi violenza. Ci sono tanti tipi di violenza. Uomini, dateci una mano, svegliatevi. Aiutateci a costruire un mondo dove siamo tutti più liberi, perché questo è il problema di base". Ad aprire il corteo, uno striscione con scritto "Per Pamela e per tutte". Tra gli slogan ripetuti nelle prime file, "Non più lacrime, non più parole, basta basta tutti questo dolore". (ANSA).