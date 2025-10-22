(ANSA) – TORINO, 22 OTT – Si apre questa mattina davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Torino, il processo di secondo grado per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in primo grado a 17 anni di reclusione per l’uccisione di due rapinatori. L’uomo era imputato di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio. Il 4 dicembre 2023 la Corte d’Assise di Asti aveva inflitto a Roggero, oggi 71enne, una pena superiore di tre anni rispetto alla richiesta del pm Davide Greco, che ne aveva chiesti 14. L’imputazione riguarda l’omicidio di Giuseppe Mazzarino, 68 anni, di Torino, e di Andrea Spinelli, 44 anni, di Bra, uccisi il 28 aprile 2021 dopo una rapina nel negozio di Roggero a Gallo Grinzane. Quel giorno il commerciante aveva inseguito i tre banditi, tra cui anche il 34enne albese Alessandro Modica, sopravvissuto, esplodendo quattro colpi di pistola, tre dei quali andarono a segno davanti al negozio. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini i tre rapinatori armati di pistole giocattolo fecero irruzione nella gioielleria, prendendo in ostaggio la moglie e la figlia del titolare, presenti nel negozio. Quando scattò l’allarme, tentarono la fuga, ma Roggero estrasse una pistola calibro 38 e li inseguì nel parcheggio e sparò. Due dei tre furono colpiti a morte, mentre un terzo complice che era alla guida della macchina rimase ferito. La vicenda e la condanna di primo grado avevano scatenato un ampio dibattito sulla legittima difesa e sull’eccesso, che aveva coinvolto anche la politica, tra chi era a favore e chi no. (ANSA).