(ANSA) – TORINO, 23 OTT – Un torinese di 60 anni, colpito da infarto e successivo andato in arresto cardiaco durante una vacanza in Siberia, è rientrato in Piemonte grazie a un complesso ponte sanitario internazionale. L’uomo, dopo l’arrivo in Italia, è stato ricoverato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Martini dell’Asl Città di Torino. Il paziente si era sentito male lo scorso 31 luglio a Tyumen, in Russia, dov’era stato sottoposto a un’angioplastica d’urgenza con posizionamento di stent. Le complicazioni sopraggiunte, hanno reso necessario il rimpatrio sanitario. L’operazione è stata coordinata da Azienda Zero Piemonte, in collaborazione con la Farnesina e il Consolato italiano a Mosca. Il rientro è avvenuto attraverso un corridoio sanitario che ha previsto il trasferimento del paziente da Tyumen ad Antalya, in Turchia, con scalo a Istanbul e arrivo a Malpensa. Da lì è stato preso in carico dal servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero e trasportato a Torino, poi in ambulanza fino al Martini. "Il sistema sanitario piemontese ha dimostrato la propria professionalità e capacità di intervento nelle situazioni più complesse", hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi. (ANSA).