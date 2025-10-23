(ANSA) – GENOVA, 23 OTT – Una cinquantina di pesone sta manifestando contro la guerra in Palestina davanti a Palazzo Ducale dove si sta per inaugurare il Festival della Scienza dal quale si era recentemente ‘sfilato’ Leonardo, che era stato invitato da alcuni docenti a non contribuire al Festival dopo le polemiche per le forniture a Israele di armamenti, circostanza questa più volte smentita dall’azienda. Nel volantino diffuso fuori dal Ducale si fa riferimento alla necessità di fermare gli "accordi con Israele", le collaborazioni con Leonardo e si richiama allo slogan "fuori la guerra dalle università". (ANSA).