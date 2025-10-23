(ANSA) – BOLZANO, 23 OTT – Il 118 di Trento ha rettificato a un morto e un ferito grave (e non due morti, come scritto in un primo momento) il bilancio dell’incidente stradale, avvenuto alle ore 15 sulla carreggiata sud dell’autostrada del Brennero nei pressi di Borghetto, sul confine tra il Trentino e il Veneto. Secondo le prime informazioni, un furgone – forse a causa del manto stradale bagnato – ha tamponato violentemente un tir fermo per un rallentamento ed è a sua volta stato urtato da un’automobile. Il 32enne al volante del furgone, un cittadino dell’est, è morto sul colpo, mentre l’altro conducente, un uomo di 53 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni con elisoccorso in ospedale di Verona. L’incidente ha causato grossi problemi alla viabilità in A22. Lo scorso 8 ottobre si erano verificati nel giro di pochi minuti e a breve distanza due tamponamenti mortali in autostrada del Brennero a San Michele. (ANSA).