(ANSA) – CAMPOBASSO, 24 OTT – La crisi idrica che sta interessando il Molise in questi giorni con interruzioni dell’erogazione di acqua disposte in diversi comuni, tra cui Campobasso, è probabilmente tra le più severe degli ultimi anni. Le sorgenti sono in sofferenza e questa situazione si riverbera anche sui bacini artificiali. Tra questi, l’invaso artificiale di Occhito che segna il confine tra Molise e Puglia. In base alla rilevazione effettuata dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia, oggi la disponibilità di acqua è di circa 44 milioni di metri cubi, molto vicina ai 40 milioni, limite che indica il cosiddetto ‘volume morto’. La capacità totale dell’invaso è di 333 milioni di metri cubi, 250 milioni la capacità di acqua utilizzabile. (ANSA).