(ANSA) – BRUXELLES, 25 OTT – "L’economia globale è completamente diversa da quella di pochi anni fa. L’Europa non può più fare le cose allo stesso modo. Abbiamo imparato questa lezione dolorosamente con l’energia; non la ripeteremo con le materie prime critiche. Quindi è tempo di accelerare e intraprendere le azioni necessarie. Che si tratti di energia o materie prime, difesa o digitale, l’Europa deve lottare per la propria indipendenza. E questo è il nostro momento per farlo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel suo discorso al Forum 2025 Berlin Global Dialogue. (ANSA).