(ANSA) – ROMA, 27 OTT – L’Italia si prepara a vivere una settimana a due facce, prima con il sole e poi con la pioggia. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, delinea uno scenario meteo destinato a migliorare temporaneamente grazie a una rimonta anticiclonica, poi però prepariamoci alle grandi piogge. Nel frattempo, segnala ancora, oltreoceano, nel mar dei Caraibi in particolare, l’uragano Melissa ha raggiunto Categoria 4 e punta alla Categoria 5 (il massimo), rappresentando una grave e immediata minaccia per Giamaica e Cuba. Tornando al nostro territorio, la parentesi di calma di inizio settimana è destinata ad esaurirsi rapidamente: da giovedì 30 ottobre osserveremo l’ingresso di un forte fronte perturbato. Ci attende un Halloween molto cupo e piovoso, con il maltempo che colpirà in modo particolare il Centro-Nord e le regioni affacciate sul Tirreno. Sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e la possibile formazione di fenomeni violenti, con il concreto rischio di nubifragi, allagamenti localizzati e disagi soprattutto nelle aree più vulnerabili. Tuttavia, una volta superata l’ondata di maltempo più acuta, le condizioni dovrebbero gradualmente migliorare, promettendo un weekend più sereno ma con la minaccia delle nebbie al Nord e di qualche pioggia sulla Liguria. NEL DETTAGLIO Lunedì 27. Al Nord: in gran parte stabile, freddo al mattino. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi su Campania e Calabria in serata, sole altrove. Martedì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi occasionali sulla Calabria tirrenica. Mercoledì 22. Al Nord: nuvoloso, piogge in Liguria, locali in Piemonte.. Al Centro: molto nuvoloso, sole in Abruzzo. Al Sud: stabile e sereno. Tendenza: nuova perturbazione da giovedì 30. (ANSA).