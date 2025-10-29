(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Un peggioramento graduale con le prime velature già da oggi, poi da domani pioggia e venerdì rovesci. A causare il maltempo una nuova perturbazione atlantica in arrivo dal Portogallo che sarà preceduta da venti meridionali più miti con aumento delle temperature minime. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "I venti meridionali – afferma – porteranno anche un aumento della nuvolosità ad iniziare dal Nord e dal versante tirrenico". Nelle prossime sono in arrivo le prime nubi, a tratti più compatte, su Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest con deboli precipitazioni isolate. "Dal pomeriggio-sera – sottolinea Tedici – il fronte perturbato porterà piogge sui versanti occidentali, in intensificazione giovedì su Nord-Ovest e Toscana ma, localmente, gli ombrelli si apriranno anche tra Umbria, Lazio, Sardegna e Nord-Est". Venerdì 30, per Halloween, sono previsti rovesci o temporali a macchia di leopardo. Da sabato 1 novembre il meteo tornerà a migliorare: il tempo sarà gradevole salvo un po’ di instabilità al Nord ma già domenica 2 è in arrivo un’altra perturbazione atlantica con piogge anche diffuse e localmente abbondanti al settentrione e in Toscana. Nel dettaglio: – Mercoledì 29. Al Nord: nuvoloso, piogge deboli al Nordovest, più diffuse in serata. Al Centro: nuvoloso, sole in Abruzzo e Molise; peggiora in serata. Al Sud: stabile e sereno. – Giovedì 30. Al Nord: piogge sparse, forti in Liguria. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: qualche pioggia su Sardegna e Campania. – Venerdì 31. Al Nord: cielo coperto, piovaschi intermittenti. Al Centro: nuvolosità diffusa, piovaschi sparsi. Al Sud: piogge sparse. Tendenza: sabato più asciutto, domenica con maltempo al Nord. (ANSA).