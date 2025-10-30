(ANSA) – ROMA, 30 OTT – La perurbazione atlantica si sta spostando verso Sud e porterà, dalle prime ore di domani, temporali sulla Calabria, specialmente sui settori ionici. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile che valuta, sempre per la giornata di venerdì, allerta arancione sulla Calabria ionica e allerta gialla su parte di Basilicata, Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, restanti settori della Calabria e su tutta la Sicilia. (ANSA).