(ANSA) – ROMA, 30 OTT – La Regione Lazio ha deciso di sostenere gli under 30 residenti nel Lazio e gli studenti delle scuole laziali che visiteranno la manifestazione Più Libri Più Liberi, Fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre, attraverso un coupon da dieci euro a testa per l’acquisto di libri degli espositori. I più giovani, dai 6 ai 13 anni, beneficeranno di un buono cartaceo, mentre chi si trova nella fascia 14-29 anni potrà usufruire di un buono in formato digitale caricato direttamente nell’app Bella X Noi, la carta giovani della Regione Lazio, anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Questa modalità garantisce un processo di utilizzo estremamente semplice e immediato, con il buono che si troverà direttamente sulla card digitale. L’iniziativa è annunciata dalla Regione Lazio e dall’Associazione Italiana Editori e prevede un investimento della Regione di 75mila euro, con una parte significativa che sarà destinata direttamente alle scuole e il resto a disposizione dei ragazzi e delle ragazze del Lazio. "Sostenere la cultura e la lettura presso i giovani – dichiara Simona Baldassarre, assessora alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione – è fondamentale, perché attraverso i libri i nostri ragazzi possono maturare, diventare cittadini consapevoli e sviluppare quel pensiero critico sul quale si regge quell’economia della conoscenza che è il volano del nostro territorio. Similarmente, la filiera del libro è una industria strategica per il Lazio, così come Più libri più liberi una iniziativa che dà lustro a Roma, capitale fieristica e dell’editoria. Questa iniziativa ci consente di tenere insieme asset strategici, sui quali abbiamo puntato con convinzione. Infine, ci troviamo di fronte ad una ulteriore occasione per popolarizzare e diffondere l’app Bella X Noi, pensata per sostenere i consumi culturali dei nostri ragazzi e per dare una mano a tutte le famiglie, perché le esperienze culturali sono un diritto costituzionale indipendente dal censo. Non mi resta che invitarvi in fiera ad acquistare i libri!". "Voglio ringraziare la Regione per aver accolto una proposta che, per noi, ha un doppio effetto – spiega la presidente di Più Libri Più Liberi Annamaria Malato -. Da una parte incentiva la domanda di lettura dei più giovani lasciando a loro la scelta dei titoli che più amano, all’interno di un’offerta amplissima che è quella dei piccoli e medi editori italiani che animano la nostra Fiera. Dall’altra, sostiene i nostri espositori in un momento di mercato non semplice, soprattutto per le case editrici più piccole e quindi con spalle meno larghe per reggere l’urto del calo delle vendite che stiamo registrando quest’anno". (ANSA).