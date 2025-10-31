(ANSA) – CATANZARO, 31 OTT – "La nuova Giunta? L’avremo prestissimo, spero prima di lunedì". Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. , "Nel frattempo – aggiunto Occhiuto – sto lavorando alla riorganizzazione della struttura burocratica. Questa Regione si governa con gli assessori, ma soprattutto con dirigenti generali e con dipartimenti che funzionano. Appena concluderò la definizione della struttura organizzativa, la delibererò con i poteri monocratici che mi competono e poi farò la Giunta. Potrà succedere fra qualche ora o fra qualche giorno. Spero, comunque, prima di lunedì". (ANSA).