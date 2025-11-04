(ANSA) – POTENZA, 04 NOV – "Il dato emerge con chiarezza e autorevolezza dalle analisi pubblicate dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore: la Basilicata si attesta tra le regioni più sicure d’Italia". Lo dice, in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana, il presidente della Regione, Vito Bardi, evidenziando che "questo risultato non è solo una statistica positiva. E’ il riconoscimento tangibile di un modello di civismo diffuso e di una straordinaria coesione sociale che caratterizza la nostra terra. La sicurezza è un pilastro fondamentale per la qualità della vita, l’attrattività e lo sviluppo economico di un territorio". Bardi esprime "il suo sincero apprezzamento a tutte le forze dell’ordine" (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, e Polizie Locali), alla Magistratura e alle Prefetture "per la loro dedizione ininterrotta e l’elevata professionalità con cui operano per la tutela del nostro territorio. L’efficace coordinamento tra le istituzioni preposte al controllo e alla prevenzione è la chiave di volta per il mantenimento di questo standard di eccellenza. Il dato sulla sicurezza – aggiunge il governatore lucano – rafforza l’immagine di un territorio lucano ideale per l’insediamento di imprese, lo sviluppo del turismo e la crescita serena delle famiglie. La Basilicata non sarà solo la meta del turismo lento o dell’energia pulita, ma si consolida come il luogo dove il tempo scorre con una tranquillità che in altre regioni è diventata merce rara. Siamo una piccola regione, lo sappiamo. Ma la sicurezza non si misura in chilometri quadrati. Si misura in serenità pro-capite. E in quella non ci batte nessuno", conclude Bardi. (ANSA).